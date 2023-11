Em atualização

Após seis horas de negociações, o governo de Israel dava luz verde, esta quarta-feira de madrugada, aos “contornos” do acordo da libertação de reféns. Entre crianças e mulheres, pelo menos 50 reféns que estão em cativeiro na Faixa de Gaza desde o passado dia 7 de outubro serão libertados. Em troca, haverá um cessar-fogo que vigorará pelo menos quatro dias, ainda que possa ser estendido. O Hamas depois confirmou as condições anunciadas por Telavive.

Num comunicado divulgado pelo gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, o governo do país garante estar “comprometido em trazer todos os reféns para casa”. “Pelo menos 50 reféns mulheres e crianças — serão libertados nos próximos quatro dias, durante os quais haverá uma pausa nas hostilidades A libertação de cada dez reféns adicionais resultará num dia adicional de pausa”, lê-se no documento. Ainda antes do encontro do executivo, o primeiro-ministro revelou que Cruz Vermelha vai visitar reféns que não serão libertados.

