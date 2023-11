O foco já esteve em Espanha, Áustria, França ou Itália e, neste momento, incide sobre a Alemanha. Desde 2007, ano após ano, o conceito de país-tema (ou região, ou entidade geográfico-cultural) vem servindo de fio condutor a cada nova temporada na Casa da Música, no Porto. Ora, chegou a vez de Portugal, anunciou o diretor artístico e de educação, António Jorge Pacheco, nesta quinta-feira, ao apresentar a programação para 2024. Há várias razões para justificar a escolha, mas a primeira é esta: no ano que se avizinha, comemoram-se os 50 anos do 25 de abril. E a festa também passa por ali.

Num programa que tem como pano de fundo a música nacional e os seus criadores, entre solistas, compositores e maestros, não faltam propostas de diversos géneros, para diversos públicos, mês após mês. E abril traz nova edição do festival Música & Revolução, desta vez centrado nos 50 anos da Revolução dos Cravos. Pretende-se recordar e celebrar “os compositores da resistência, que viveram os períodos difíceis da ditadura, com muito pouca ou nenhuma liberdade, e às vezes até com a perda dela”, nas palavras de António Jorge Pacheco; mas sobretudo atentar nas “portas que se abriram” para aqueles que, no pós-25 de abril, beneficiaram, por fim, das “liberdade de criação e circulação internacional”.

José Afonso, Emmanuel Nunes e Carlos Paredes são só algumas das figuras evocadas num festival que visa “celebrar o que o 25 de abril permitiu e nos trouxe”, na expressão do diretor artístico da Casa da Música. O arranque é no dia 19 de abril, com estreias mundiais a cargo de Daniel Moreira e Vasco Mendonça — o primeiro debruça-se sobre poemas de Sophia de Mello Breyner Andresen ligados à Revolução dos Cravos, pondo em campo a Orquestra Sinfónica, o Coro Casa da Música e o Coro Infantil. Vasco Mendonça, por seu lado, apresenta uma composição assente em poemas norte-americanos que abordam temáticas como o racismo e o neocolonialismo.

