Após a demissão de Melissa Barrera, por posições a favor da Palestina, é Jenna Ortega quem deixa as filmagens do sétimo filme da saga Scream. No entanto, as duas situações não estarão supostamente relacionadas, visto que a saída da segunda já tinha sido planeada, devido ao conflito de horários com as gravações de Wednesday.

Apesar de muitos fãs terem sugerido que Ortega, que interpreta a irmã de Barrera na saga, saiu em solidariedade com a sua colega, a Variety confirmou que o afastamento já tinha sido “preparado há meses, mesmo antes da greve do SAG-AFTRA”.

Ainda não foram confirmadas as datas de produção de Scream VII, cujo guião ainda não está pronto, mas Ortega também precisará de acabar de filmar Beetlejuice 2, que foi interrompido por causa da greve.

Segundo a mesma revista norte-americana, Ortega, que foi nomeada para os Emmys e para os Globos de Ouro, terá de viajar para a Irlanda em abril, para filmar a série que a catapultou para o mundo de Hollywood, sendo que as gravações devem arrastar-se até ao verão.

O sexto filme da saga de terror, que começou com Neve Campbell, a interpretar Sidney Prescott, e Courteney Cox (Gale Weathers), arrecadou mais de 60 milhões de euros em todo o mundo.

Na passada terça-feira, a atriz Melissa Barrera foi despedida, após ter proclamado nas suas redes sociais que Israel era uma terra “colonizada” e que a “Palestina vai ser livre”. “Tentaram enterrar-nos, mas sabiam que éramos sementes”.

Tal não caiu bem à produtora, Spyglass, que emitiu um comunicado a dizer que tinha “tolerância zero para o antissemitismo ou para o incitamento ao ódio sob qualquer forma, incluindo falsas referências a genocídio, limpeza étnica, distorção do Holocausto ou qualquer coisa que ultrapasse flagrantemente a linha do discurso de ódio”, cita a Deadline.