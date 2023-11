Uma mulher de 67 anos morreu esta sexta-feira na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro e um pesado na Autoestrada 25 (A25) perto de Vilar Formoso, no distrito da Guarda, que causou mais três feridos, adiantaram fontes policiais.

O acidente na A25, no sentido Vilar Formoso-Guarda, cujo alerta foi dado pelas 16h45, resultou na morte da mulher de 67 anos, referiu fonte da GNR, e um homem, de 71 anos, ficou ferido com muita gravidade e foi transportado para os Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC) pelo helicóptero do INEM.

A colisão entre um veículo ligeiro e um pesado, que resultou no corte da A25, provocou ainda um ferido leve e um grave, uma mulher e um homem, respetivamente, transportados para o hospital da Covilhã, acrescentou a mesma fonte.

Fonte do Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela disse à Lusa que a circulação foi restabelecida pelas 21h.

No local, estiveram os bombeiros de Almeida, Pinhel, Cruz Vermelha, Vilar Formoso e Guarda, além do INEM, com o helicóptero e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Covilhã.