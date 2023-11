EM ATUALIZAÇÃO…

A GNR ativou todo o dispositivo nacional para procurar o suspeito de oferecer gomas a seis estudantes da Escola Secundária João das Regras, na Lourinhã. A informação foi confirmada pela força de segurança à Rádio Observador, que adianta ainda que procura por um veículo ligeiro de mercadorias com matrícula já identificada. O suspeito terá entre 30 e 40 anos, de acordo com os relatos fornecidos por testemunhas no local à GNR.

O homem parou a carrinha à porta da escola, ao início da tarde desta terça-feira, e ofereceu gomas a dois dos alunos. Foram estes depois que os distribuíram pelos colegas. Quatro dos seis jovens intoxicados foram assistidos, no local, pelos Bombeiros Voluntários da Lourinhã, e transportados posteriormente para o Hospital de Torres Vedras, onde permanecem internados. Os outros dois alunos que comeram os doces dispensaram cuidados médicos. Todos terão entre 14 e 16 anos.

De acordo com confirmação dos Bombeiros Voluntários da Lourinhã à Rádio Observador, os jovens queixavam-se de dores abdominais, sonolência e vómitos, quando foram levados de ambulância.