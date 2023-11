O Serviço de Urgência Pediátrica do hospital de Évora vai voltar a encerrar entre as 21h00 desta quarta-feira e as 9h00 de quinta-feira, devido a “constrangimentos nas escalas” dos médicos, anunciou a unidade hospitalar.

Num comunicado publicado na sua página de internet, o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) indica que este serviço “mantém constrangimentos nas escalas de urgência” e apresenta um quadro com a previsão de funcionamento.

Segundo o quadro, a Urgência Pediátrica do HESE está a funcionar, desde as 9h00 desta quarta-feira e até às 21h00, com constrangimentos, em que o serviço só garante resposta a “doentes referenciados pelo CODU/INEM, Saúde 24 ou outros médicos”.

O serviço fecha às 21h00 desta quarta-feira e reabre às 09h00 de quinta-feira, mantendo-se, depois, a previsão de “funcionamento normal” até sexta-feira, de acordo com o mesmo quadro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Urgência Pediátrica do HESE já tinha estado encerrada entre as 21h00 de sexta-feira e as 09h00 de sábado passado.

Também o Serviço de Urgência Polivalente do HESE enfrenta constrangimentos no funcionamento, até às 08h00 de quinta-feira, nomeadamente na cirurgia geral e na medicina interna.

Perante as limitações, a unidade hospitalar alentejana apelou aos utentes para contactarem a Linha Saúde 24 antes de se dirigirem ao serviço para que sejam encaminhados em função da gravidade do seu quadro clínico.

Dezenas de hospitais do país estão a enfrentar constrangimentos e encerramentos temporários de serviços devido à dificuldade das administrações em completarem as escalas de médicos.

Em causa estão as escusas ao trabalho extraordinário além das 150 horas anuais obrigatórias que foram entregues por mais de 2.500 médicos em protesto após mais de 18 meses de negociações sindicais com o Governo.