Domingo registaram-se dois tiroteios em massa no Texas e em Washington, com um jovem de 21 anos a disparar sobre quatro pessoas numa casa em Dallas, e cinco pessoas da mesma família a serem mortas em Orchards, respetivamente. Com estes dois ataques, segundo o The Guardian, os Estados Unidos atingiram os 38 tiroteios em massa em 2023 superando o anterior recorde de 36 tiroteios em massa registado em 2022.

No domingo registou-se novo incidente, desta feita em Nova Iorque, com um homem de 38 anos a esfaquear quatro pessoas, mas, de acordo com a mesma fonte, este homicídio não entra nestas contas por envolver apenas armas brancas.

De acordo com o FBI, um tiroteio em massa acontece quando, pelo menos, quatro pessoas morrem, sem incluir o assassino. Deste modo, os Estados Unidos já tiveram, pelo menos, 203 pessoas mortas em tiroteios em massa em 2023.

Ainda assim, os dados do Gun Violence Archive são ainda maiores, já que a entidade considera como tiroteio em massa qualquer incidente que tenha várias pessoas baleadas, independetemente do número de mortes. Segundo esta contagem, o número de tiroteios em massa em 2023 é de 630.

O Washington Post acrescenta ainda que grande parte dos tiroteios em massa não aconteceram em espaços públicos, com pelo menos 26 dos 38 crimes a registarem-se em casas particulares ou espaços privados.