O militar que sofreu ferimentos graves na sequência de uma explosão na segunda-feira, em Tancos, foi operado à mão direita e ao pescoço na noite passada e está a “recuperar favoravelmente”, informou o Exército esta terça-feira.

De acordo com o comunicado divulgado pelo Exército, o militar, internado no Hospital de Santa Maria, Lisboa, “previsivelmente terá alta da unidade de queimados no decorrer do dia de hoje”.

Na sequência de uma explosão que aconteceu na segunda-feira à tarde no interior do Polígono Militar de Tancos, concelho de Vila Nova da Barquinha (Santarém) o militar sofreu ferimentos graves.

“O alerta para a ocorrência de uma explosão dentro da área militar de Tancos, no Regimento de Engenharia Nº1, foi dado às 15h09, tendo resultado um ferido grave”, disse à Lusa na segunda-feira fonte do Comando Sub-Regional do Médio Tejo.

A vítima foi assistida no local pelos elementos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Médio Tejo e pelos Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha. Conforme “procedimento obrigatório, foi imediatamente iniciado um processo de averiguações” sobre esta ocorrência.