O candidato à liderança do PS Pedro Nuno Santos considerou, esta quarta-feira, que a criação pelo PSD de um grupo de trabalho sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa se insere na infeliz tradição de adiar decisões. “Já chega”, declarou o ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação aos jornalistas no final de uma reunião com a Confederação Empresarial de Portugal (CIP), em Lisboa.

Interrogado sobre a intenção manifestada pelo PSD de criar um grupo de trabalho para decidir sobre a localização do futuro aeroporto de Lisboa, mesmo depois de ser conhecido o relatório final da Comissão Técnica Independente (CTI), em março, o candidato ao cargo de secretário-geral do PS assinalou que os sociais-democratas acordaram no ano passado com o atual Governo uma metodologia, tendo como base a constituição dessa CTI.

“O relatório [preliminar] surgiu de uma CTI que respeitou toda uma metodologia que foi alvo de acordo entre o Governo e o PSD. Era de esperar que todos os que estiveram envolvidos na definição dessa metodologia, aceitassem a metodologia, aceitassem o relatório e, a partir dele, tomassem uma decisão. Por isso, agora, não podemos ficar com a certeza de que o PSD, a seguir a esse grupo de trabalho, não vai criar uma comissão. Já chega”, reagiu Pedro Nuno Santos.

Em relação à localização do novo aeroporto, o ex-ministro disse aceitar a perspetiva de que se deve procurar consensos, “designadamente com o PSD, mas também com os outros partidos”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Esse consenso não deve ficar confinado a um único partido e, independentemente de se procurar o consenso, a decisão tem de ser tomada. A decisão de criar mais um grupo de trabalho vai na senda daquilo que caracteriza, infelizmente, a decisão politica em Portugal: Há sempre uma boa razão para se esperar mais uns dias, há sempre uma boa razão para falarmos com mais alguém, uma boa razão para se fazer mais um estudo, mais uma comissão, mais um grupo de trabalho., Mas o país não se coaduna com isso”, criticou.

Pedro Nuno Santos referiu que a construção do novo aeroporto de Lisboa não é uma infraestrutura de que se fale “há dois dias ou há um mês, mas há 50 anos”. “Há 50 anos que se fazem estudos sobre a localização do aeroporto. Já chega”, insistiu.

Ainda sobre a intenção de o PSD constituir um grupo de trabalho, Pedro Nuno Santos reforçou que o país “precisa de decidir” mesmo sem amplo consenso politico sobre o novo aeroporto. “Há disponibilidade para concertar posições com outros partidos, mas não podemos ficar paralisados nisso. Se não existir consenso, temos de decidir na mesma”, acentuou.

Já sobre as críticas da ANA (Aeroportos de Portugal) ao teor do relatório preliminar da CTI, que foi divulgado na terça-feira, o ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação secundarizou-as.

“Quem decide em Portugal é o povo português através dos seus representantes. Não comento declarações de nenhuma empresa em particular. As posições das empresas, obviamente, devem ser consideradas, mas esta é uma decisão demasiado importante, que tem de ser da responsabilidade do Governo e dos representantes do povo português”, contrapôs.