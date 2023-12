Se as eleições fossem hoje, 22% dos portugueses votariam no Partido Socialista, sem variação fosse Pedro Nuno Santos ou José Luís Carneiro a ocupar o cargo de secretário-geral, e 18% votariam no PSD. São as conclusões de uma sondagem do ICS-ISCTE para a SIC e o Expresso esta quinta-feira revelada.

Na primeira sondagem pós-crise política, o Chega surge como terceira força política, com 11% das intenções de voto nas legislativas antecipadas de 10 de março de 2024. A Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda partilham o quarto lugar com 4% dos votos cada um. A percentagem de inquiridos indecisos é de 17%.

Só depois aparecem CDU (3% a 4% nesta sondagem, maior se o candidato do PS for Pedro Nuno Santos), PAN (3%), CDS e Livre (que estarão entre 1% e 2%).

A CDU (coligação que junta PCP e PEV) fica a um ponto de distância, com 3%. O PAN poderá chegar aos 2% e o CDS e o Livre ao 1% cada um.

O inquérito revela ainda resultados em bruto em que uma maioria de direita – PSD, CDS, IL e Chega – junta 34% dos votos, enquanto a esquerda – PS, Bloco de Esquerda, CDU, PAN e Livre – fica-se pelos 32%.

