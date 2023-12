A área central do estado do Tennessee, nos Estados Unidos, foi devastada por tornados durante o final do dia deste sábado, informam os meios de comunicação americanos.

A capital estadual, Nashville, e a quinta maior cidade do estado, Clarksville, foram particularmente afetadas pelos tornados. De acordo com o jornal local The Tennessean, pelo menos 6 pessoas morreram e cerca de 160 mil pessoas ficaram sem eletricidade. Às 16h deste domingo, o site poweroutage.us indicava que mais de 40 mil pessoas ainda não tinham acesso à eletricidade.

Em Madison, um dos bairros da capital, um tornado causou uma explosão. Vários utilizadores das redes sociais divulgaram filmagens do acontecimento.

Stop what you are doing and pray for Nashville. A massive tornado has caused a massive explosion.pic.twitter.com/OJUAdj9Mwb — Chad Prather (@WatchChad) December 9, 2023

A Associated Press (AP) relata que três das vítimas mortais, um homem, uma mulher e uma criança de 2 anos, resultaram de uma caravana lançada pelo tornado contra uma residência. Ainda não há informação sobre as três outras vítimas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo a AP, pelo menos 23 pessoas foram tratadas no hospital do condado de Montgomery.

As autoridades locais já estão em trabalhos de limpeza dos destroços e reparação dos estragos.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos emitiu vários avisos de tornado ao longo da tarde de sábado no estado de Tennessee.

A tempestade ocorreu cerca de dois anos depois de os a área ter sido afetada por 41 tornados numa série de estados, incluindo 16 no Tennessee e oito no Kentucky.