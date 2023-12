A neve, o gelo e a lama colocam desde há muito grandes dificuldades de tracção e aderência aos veículos com rodas, obrigando à montagem de pneus específicos, por vezes com pregos. Mas a solução mais habitual, para quem só ocasionalmente tem de enfrentar estas dificuldades, passa pelo recurso a correntes que se aplicam sobre os pneus ditos de Verão, que se sentem mais à-vontade a rodar sobre asfalto seco ou molhado. Como a montagem das correntes é complexa e obriga a lidar com alguma sujidade, a Hyundai e a Kia inventaram uma solução em que basta pressionar um botão para ter correntes e melhorar a tracção.

O vídeo abaixo explica o princípio de funcionamento do sistema criado pelo grupo sul-coreano que une Hyundai e Kia, mas essencialmente consiste em seis peças em forma de “U” invertido que, mediante a indução de uma corrente eléctrica, podem elevar-se cerca de um centímetro, passando a agir como se tratasse de uma espécie de corrente para neve. Assim que a corrente é desligada, o “U” recolhe, cessando o contacto com a neve.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este sistema de corrente para neve integrada é accionado pelo condutor, que não tem de sujar as mãos ou trazer consigo as correntes no fundo da mala. Basta-lhe apenas pressionar um botão no tablier para poder usufruir destas correntes instantâneas para incrementar a tracção em pisos particularmente escorregadios. O construtor refere ainda que parte integrante das peças em “U” invertido recorre a uma liga de alumínio com efeito memória, sobre a qual a indução de corrente funciona.

Esta solução do grupo sul-coreano parece resolver o problema dos automobilistas que, pontualmente, têm de enfrentar neve, gelo ou lama. Contudo, será curioso perceber como o sistema irá permitir que o pneu continue a flectir sob a acção do peso do veículo ou devido às irregularidades do piso, sendo que este é o primeiro elemento de conforto de um automóvel. Paralelamente, a curvar, os ombros do pneu permitem uma certa deriva entre a jante e o piso, o que será contrariado pelo “U” invertido. Será pois interessante saber como é que os técnicos da Hyundai/Kia resolveram esta dificuldade em lidar com os movimentos laterais e verticais do pneu, uma vez que os ombros, ao contrário das seis peças que vão agir como correntes, são flexíveis.