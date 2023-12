O Papa Francisco, que completa 87 anos no domingo, revelou, esta quarta-feira, que quer ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, e não no Vaticano. Segundo a agência de notícias Reuters esta será a primeira vez em mais de um século em que um Papa será enterrado fora do Vaticano — o último foi Leão XIII, que morreu em 1903 e ficou na Basílica de São João de Latrão, em Roma.

“O lugar já está pronto. Gostaria de ser sepultado em Santa Maria Maior”, admitiu Francisco numa entrevista à televisão mexicana N+, divulgada esta quarta-feira.

Jorge Bergoglio, que lá ia regularmente antes da sua eleição, em 2013, disse sentir uma “ligação muito grande” a esta basílica, localizada no centro da capital italiana, onde já descansam sete papas, segundo o Vatican News.

O bispo de Roma tem o hábito de rezar ali antes e depois de cada viagem ao estrangeiro, tendo também lá ido em junho, quando saiu do hospital após passar por uma cirurgia abdominal.

Francisco também revelou que preparou o seu enterro, simplificando o ritual fúnebre particularmente longo dos papas.

Na mesma entrevista, prestou homenagem ao seu antecessor Bento XVI por ter tido “a coragem” de renunciar ao seu cargo.

Em 2013, o teólogo alemão tornou-se o primeiro Papa desde a Idade Média a renunciar. Faleceu em 31 de dezembro de 2022 e foi sepultado na Basílica de São Pedro, como João Paulo II.

Francisco, que se diz “de boa saúde”, sempre afirmou que estaria disposto a renunciar ao cargo caso deixasse de poder exercer as suas funções, embora defenda que isso “não se deve tornar uma moda”.

O chefe da Igreja Católica anunciou ainda que visitará a Bélgica em 2024, sem especificar a data, e confirmou que ainda estão a ser consideradas viagens à Argentina e à Polinésia.

O Papa fez cinco viagens ao estrangeiro em 2023, mas teve que cancelar a sua viagem ao Dubai para a conferência climática COP28 no início do mês, devido a uma bronquite.