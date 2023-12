O caso das gémeas luso-brasileiras tratadas com um dos medicamentos mais caros do mundo no Hospital de Santa Maria está a ter um forte impacto na popularidade de Marcelo Rebelo de Sousa, cujo filho Nuno Rebelo de Sousa foi o primeiro a receber o contacto da família do Brasil e a dar início a uma alegada cadeia de favorecimentos que coloca suspeitas sobre a atuação do antigo secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, e do próprio Presidente da República.

A conclusão é de uma sondagem feita pela Aximage para o Diário de Notícias, publicada esta quinta-feira, segundo a qual menos de metade dos inquiridos consideram que Marcelo Rebelo de Sousa tem condições para continuar o mandato presidencial até ao fim.

A esmagadora maioria — 95% — dos inquiridos na sondagem conhecem ou ouviram falar do caso das gémeas luso-brasileiras, enquanto apenas 5% disse não estar a par da controvérsia.

A maioria dos que responderam ao inquérito avaliam negativamente a ação do Presidente da República: 31% dizem que Marcelo esteve “muito mal” e 26% dizem que esteve “mal”, ou seja, 56% dão nota negativa à atuação do chefe de Estado. As avaliações positivas são muito menos: apenas 14% dos inquiridos dão nota positiva a Marcelo (4% dizem que esteve “muito bem” e 10% dizem que esteve “bem”). Por outro lado, 26% dos inquiridos dizem que Marcelo não esteve “nem bem, nem mal”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Sobre os esclarecimentos prestados por Marcelo Rebelo de Sousa numa conferência de imprensa sobre a polémica, só 4% dos inquiridos consideraram ter sido “muito esclarecedores”, enquanto 17% disseram que foram apenas “suficientemente esclarecedores”. A grande maioria dos inquiridos dá nota negativa àqueles depoimentos: 42% consideraram que foram “pouco esclarecedores” e 32% disseram que foram “nada esclarecedores”.

Sobre se houve ou não um tratamento de favor por parte das autoridades e do Serviço Nacional de Saúde às duas gémeas luso-brasileiras, as respostas do inquérito são claras: 83% dizem que sim, enquanto apenas 5% dizem que não (e 11% dizem não saber).

A sondagem procurou também saber se os portugueses consideram que Marcelo Rebelo de Sousa tem condições para levar o seu mandato até ao fim. Menos de metade (48%) consideram que sim, enquanto cerca de um terço (35%) consideram que não. Já 17% dizem não saber.

A sondagem foi realizada pela Aximage para o grupo Global Media, a partir de um universo de maiores de 18 anos residentes em Portugal com acesso à internet. A amostra teve 515 entrevistas efetivas feitas entre 11 e 12 de dezembro. A margem de erro é de mais ou menos 4,3% para um intervalo de confiança de 95%. A ficha técnica completa pode ser lida no site do Diário de Notícias.