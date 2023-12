O Sporting quer uma “uniformização de entendimento do protocolo VAR” por parte dos árbitros. Em comunicado, aproveitando a decisão da liga espanhola de tornar públicos os áudios das comunicações entre o VAR e as equipas de arbitragem, os leões defenderam ainda que o caminho é a formação de árbitros especialistas e exclusivos de VAR.

“O Sporting foi e continua a ser a favor do VAR, assim como da sua necessária evolução. O clube não altera a posição nem em virtude dos erros que o afetam, nem do resultado final desportivo. O Sporting defende também que o VAR tem de melhorar. A análise crítica do Sporting relativamente aos critérios de arbitragem depende da necessidade urgente da definição dos mesmos e da transparência das decisões. Não faz sentido uma semana ser adotado um critério de intervenção e na semana seguinte outro”, pode ler-se na nota divulgada no site oficial do clube.

Mais à frente, o Sporting recorda os jogos recentes contra o V. Guimarães e o FC Porto e defende que “foi por demais evidente como o VAR adotou critérios opostos”, sublinhando que “em ambos foi o Sporting que saiu prejudicado”. “É urgente que, em Portugal, sejam seguidas as boas práticas de outros países, tal como preconizámos em tempo oportuno. O futebol português não pode ficar para trás. O VAR é uma ferramenta essencial para uma maior justiça e transparência das competições. Quem não defende o VAR, não defende a busca da verdade desportiva. O Sporting apela por isso a que haja urgentemente uma uniformização de entendimento do protocolo VAR por parte dos árbitros. Ganham os árbitros, ganham os clubes, ganha a verdade desportiva”, acrescenta.

“O clube considera também que é importante que se caminhe para árbitros especialistas e exclusivos de VAR. O Sporting sabe que o atual número de árbitros não o permite fazer neste momento, mas desafia o Conselho de Arbitragem a que comece a preparar o futuro”, termina.

