Lá foi um, lá foram dois, lá foram três jogos sem ganhar. Girona (2-4), Antuérpia (2-3) e Valencia (1-1): todos estes adversários fizeram o Barcelona tropeçar. A situação no campeonato é a mais complicada para os catalães. O atraso de nove pontos para o Girona, líder da La Liga, à entrada para a jornada, tem causado celeuma no emblema blaugrana e o treinador, Xavi Hernández tem sido contestado.

“Considero que é recuperável, mas não podemos falhar”, assumiu o técnico. “O que nos afeta são os nossos erros. Estamos a perder pontos, temos que terminar a primeira volta de forma positiva e fazer uma segunda volta melhor. O Girona e o Real Madrid não falham. Temos que ir passo a passo”.

Quem não pensa só a curto prazo é o presidente do Barcelona, Joan Laporta. Um dos dossiês que o dirigente tem para resolver é a continuidade, a título definitivo, de João Félix e João Cancelo no clube catalão na próxima época. A vontade dos culés em permanecer com os internacionais portugueses é evidente. Numa época de contenção de custos, resta saber o preço a pagar.

“O agente dos jogadores, que é o mesmo [Jorge Mendes], e os dois clubes [Manchester City e Atlético Madrid], com quem temos uma boa relação e conhecemos bastante, já nos orientaram sobre quais devem ser os tiros para que as operações sejam concluídas para que ficarem no Barça”, disse Laporta numa entrevista à agência EFE. “O que nos interessa é que eles não sejam emprestados, mas sim que pertençam ao plantel. Vamos ver como isso evolui. Será abordado oportunamente. Acredito que tanto a operação do Cancelo como a do Félix são operações com as quais todas as partes ficarão satisfeitas”.

Certo é que Félix e Cancelo voltaram a ser titulares no Barcelona na receção ao Almería da jornada 18 da La Liga. Pela frente, no Montjuic, os catalães tinham o último classificado do campeonato ainda sem qualquer vitória. Apesar do cenário parecer favorável para a equipa de Xavi voltar aos triunfos, Gavi, Pedri, Marcos Alonso, Ter Stegen e Iñigo Martínez eram ausências por lesão e Frenkie De Jong estava castigado.

No que aos portugueses diz respeito, o primeiro a brilhar não foi nenhum dos dois que mais se esperava. Luís Maximiano, guarda-redes do Almería, formado no Sporting, fez uma defesa apertada ao cabeceamento picado de Sergi Roberto logo nos minutos iniciais. A desconfiança aumentou durante o período em que o Barcelona correu atrás da vantagem e não conseguiu. Numa espécie de repetição no primeiro lance de perigo, o Almería teve o azar de ver a defesa de Maximiano ao cabeceamento de Ronald Araújo ter sobrado para a recarga de Raphinha (33′).

Parecia que o Barça tinha desmoralizado suficientemente o Almería e ia arrancar para uma goleada. Lewandowski foi parado por Maximiano e os problemas cresciam para o lanterna vermelha da La Liga. No entanto, os jogadores comandados por Gaizka Garitano tinham mostrado capacidade para ter alguns momentos com bola ainda que com pouca eficácia na ligação de jogo com os atacante. Porém, o avanço territorial, aliado à calinada de Ronald Araújo, levaram Léo Baptistão (41′) a fazer o empate no cara a cara com Iñaki Peña. O avançado brasileiro podia até ter colocado o Almería em vantagem, mas o remate de fora de área nos minutos de compensação da primeira parte passou ao lado.

Pelo Max é que esta não passa ????#LaLigaELEVEN pic.twitter.com/7iz3dKrTGs — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) December 20, 2023

O Araújo já está com a cabeça nas rabanadas e o Baptistão aproveita ???? ???????? @LaLiga | @FCBarcelona 1 x 1 @U_D_Almeria#LaLigaELEVEN pic.twitter.com/Eklq6md2DE — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) December 20, 2023

Xavi fez alterações ao intervalo. João Félix foi substituído por Ferran Torres e a verdade é que, em quatro minutos, o espanhol, fazendo subir o número de defesas de Luís Maximiano, mostrou mais do que o português em toda a primeira parte. Jules Koundé também entrou para o lugar do amarelado Christensen. O Barcelona melhorou na segunda parte e sufocou o adversário. O golo acabaria por chegar de novo através de um canto. Desta vez, Sergi Roberto (60′) desviou ao primeiro poste e devolveu a vantagem.

Só um erro clamoroso, como aconteceu no primeiro golo do Almería, é que podia fazer o Barça perder de novo o controlo do resultado. E sim, voltou a acontecer. Ronald Araújo e Iñaki Peña não estavam sintonizados na abordagem ao um livre lateral e ambos perturbaram a ação um do outro. Édgar González (71′) não fez caridade e aproveitou-se do cenário de miséria. João Cancelo reagiu, dando seguimento à grande segunda parte que realizou, e trocou as voltas aos defesas antes de servir os companheiros dentro da área, mas nem Lewandowski nem Gundogan concretizaram. No entanto, Luís Maximiano não estava a salvo para sempre. Numa troca de papéis, Lewandowski fez de criativo e lançou Sergi Roberto (83′) que voltou a assumir o papel de finalizador.

Iddrisu Baba, médio do Almería, esteve perto de voltar a estabelecer o empate. Iñaki Peña numa defesa por instinto segurou o 3-2 que permite ao Barcelona chegar aos 38 pontos. Até ao encerramento da jornada, os catalães ficam à espera do que vão conseguir Girona e Real Madrid para fazer soma aos dividendos da vitória que devolve o terceiro lugar à equipa de Xavi.