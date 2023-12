O espírito natalício chega a todo o lado – até mesmo à Barbieland. Esta quarta-feira, o ator Ryan Gosling, o “Ken” da Barbie de Greta Gerwig, e o músico e produtor Mark Ronson (que participou na banda sonora do filme) revelaram uma “canção-presente”: uma versão natalícia de “I’m Just Ken”, o êxito-surpresa da banda sonora de Barbie.

O anúncio do lançamento da canção foi feito na terça-feira nas redes sociais. Numa publicação no Instagram, Mark Ronson, músico e produtor, revelou que a nova versão do tema aconteceu de forma praticamente improvisada na última semana:

Queria mostrar a música num contexto diferente. (…) Mandei esta versão [ao Ryan] na última terça-feira e ele adorou-a, soava tanto a Natal que ficámos do género ‘será que conseguimos lançar isto até à próxima semana?’ (…) Ele regravou os versos e cá estamos, uma semana depois, a lançar esta versão que adoramos, com mais ou menos 5 dias até que ninguém queira já ouvir uma música de Natal, mas às vezes temos de fazer as coisas por gosto (e talvez um bocadinho pela Barbie”, pode ler-se.

I’m Just Ken (Merry Kristmas Barbie) imbui o tema, um hino à masculinidade positiva que no filme é cantado perto do final por Gosling e por um coro de outros “Kens”, do espírito (e dos sons) da quadra. Desde os sinos natalícios a uma produção ornamentada com violinos e orquestra, estão presentes todos os ingredientes para fazer deste êxito inesperado do verão um hino tardio de Natal.

Nas salas de cinema, Barbie foi bem recebido pela crítica e faturou mais de mil milhões de dólares, tornando-se para muitos analistas no “filme de ano”. O fenómeno foi, em parte, impulsionado pela banda sonora, que continua a fazer sucesso. Das 9 nomeações para os Globos de Ouro, três são para composições incluídas na banda sonora (além de I’m Just Ken, estão ainda nomeadas What Was I Made For?, de Billie Eillish, e Dance the Night, de Dua Lipa), sendo bastante provável que um cenário semelhante se repita em janeiro, quando forem anunciados os nomeados para os Óscares.

Também nos Grammys, as canções de Barbie — O Álbum receberam 8 nomeações, incluindo nas categorias de Gravação do Ano, Canção do Ano e Melhor Álbum de Banda Sonora para Media Visual.