Numa reunião à porta fechada no passado domingo, o Partido Republicano na Florida resolveu suspender o presidente, Christian Ziegler, e baixou-lhe o salário para 1 dólar (cerca de 91 cêntimos), exigindo a sua demissão. O caso que está a abalar os republicanos naquele estado norte-americano acontece na sequência de uma acusação de violação contra o político por parte de uma mulher com quem ele e a esposa, Bridget Ziegler, tinham combinado um encontro sexual a três.

A polícia de Sarasota lançou uma investigação sobre o líder partidário, que nega as acusações e rejeita demitir-se do cargo. Bridget Ziegler, que é co-fundadora do grupo ultra-conservador “Moms for Liberty” e membro do Conselho Escolar do Condado de Sarasota, não foi visada nas acusações.

O caso levantou uma onda de indignação no partido, agravada pelo facto de os Ziegler terem conquistado a sua influência posicionando-se como ultra-conservadores. Bridget co-fundou o “Moms for Liberty” durante a pandemia de Covid-19 para contestar restrições como o uso de máscaras e o encerramento das escolas. Nos últimos meses, o organismo impulsionou a censura de uma série de livros nas escolas. Juntos, os Zielger promoveram a introdução de políticas contra os direitos da comunidade LGBTQIA+. Agora, acusam-nos de hipocrisia.

Em outubro passado, Christian e Bridget Ziegler teriam alegadamente combinado um encontro sexual a três com uma mulher com quem já se tinham envolvido um ano antes, e que afirma conhecer o líder partidário há 20 anos. Quando Bridget informou, no dia do encontro, que não iria conseguir aparecer, a terceira mulher resolveu não querer avançar com qualquer ato sexual, mas o político ter-se-á forçado sobre ela contra a sua vontade, violando-a. Ziegler, por seu lado, afirma que o ato foi consentido.

A alegada vítima terá faltado ao trabalho nos dias seguintes, alarmando uma colega ao confessar sentir que “não conseguia continuar”. Acabou por ser levada para o hospital, onde foi sujeita a exames de violação. Mais tarde, acabou por apresentar queixa à polícia.