O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse esta quinta-feira que acompanha com preocupação os desenvolvimentos da atual crise política na Guiné-Bissau.

Em mensagem emitida pelo porta-voz, e divulgada pelos serviços de imprensa da ONU, António Guterres apela a todas as partes para que respeitem a Constituição e se envolvam num diálogo construtivo para a resolução das suas diferenças políticas.

A nota dá conta que o representante especial para a África Ocidental e o Sahel, o antigo chefe da diplomacia moçambicana Leonardo Simão, “está em contacto com as partes interessadas relevantes e está pronto para se envolver com a liderança política do país e outras partes interessadas relevantes”.

Na mensagem, Guterres enfatiza a colaboração com a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) e outros atores internacionais.

“Agências de notícias anunciaram que na quarta-feira um decreto do Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, demitiu o primeiro-ministro Geraldo Martins uma semana após a sua recondução em 12 de dezembro”, salienta-se no comunicado de imprensa.

A ONU acrescenta que Sissoco Embaló dissolveu o parlamento dias depois do que chamou de golpe frustrado em 01 de dezembro, acusando o Governo de passividade na resposta aos confrontos.

“Na semana passada, a polícia da Guiné-Bissau disparou gás lacrimogéneo para dispersar alguns parlamentares após a decisão de dissolução da casa legislativa”, conclui o comunicado de imprensa.