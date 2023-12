Um verdadeiro presente de Natal antecipado. O primeiro prémio do sorteio do Euromilhões, no valor de mais de 55 milhões de euros, saiu esta sexta-feira em Portugal, mais especificamente no distrito do Porto. A chave premiada é composta pelos números 6, 14, 34, 44 e 49 e pelas estrelas 4 e 12.

De acordo com a informação disponível no site da Santa Casa da Misericórdia, há ainda um outro apostador em Portugal com razões para comemorar, uma vez que saiu no país um segundo prémio, no valor de mais de 113 milhões de euros.

Os prémios atribuídos que tenham um valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor. Por isso, os vencedores terão de pagar ao Estado português o valor correspondente a essa percentagem.

Com o sorteio desta noite, segundo a Santa Casa da Misericórdia, “são já 77 os primeiros prémios entregues” em Portugal, desde o lançamento do jogo.

Há cerca de dois meses, em outubro, o primeiro prémio do Euromilhões já tinha saído a um apostador português, sabendo-se que era da cidade de Ermesinde, no distrito do Porto.