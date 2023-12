Doentes psiquiátricos do hospital de Penafiel transferidos para Vila do Conde

Os doentes da ala psiquiátrica do hospital Padre Américo, em Penafiel, onde deflagrou esta terça-feira um incêndio, estão a ser transferidos para o hospital Senhor do Bonfim, do grupo Trofa Saúde, em Vila do Conde, disse fonte hospitalar.

A informação da transferência dos 27 doentes, que ainda decorre e deverá ficar finalizada durante o dia desta terça-feira, foi adiantada à Lusa por fonte oficial do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS).

A mesma fonte adiantou que os trabalhos de apuramento da origem do incêndio que deflagrou na manhã de desta terça-feira continuam ainda sem resultados concretos.

Entretanto, de acordo com uma publicação no Facebook, o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa deu conta dos “elevados danos nas instalações e equipamentos, que vão tornar inoperacional, durante os próximos dias/semanas, aquele serviço” do hospital.