Quatro pessoas, incluindo o líder indígena Danilo Villafañe, morreram afogadas, esta segunda-feira, no rio Palomino, no norte da Colômbia.

De acordo com as autoridades, dois menores de idade caíram no rio e dois adultos tentaram ajudar, mas nenhum deles conseguiu sobreviver, noticiou a emissora W Radio.

“A Colômbia perde hoje um grande líder e um lutador pela conservação e preservação do ambiente da Serra” e do país, afirmou o ex-Presidente colombiano Iván Duque.

“A todo o povo de Arhuaco, família e amigos de Danilo, as minhas mais sinceras condolências neste momento”, acrescentou.

Também o antigo Presidente Álvaro Uribe (enttre 2002 e 2010) destacou que “Danilo foi um grande líder, um grande indígena, um grande patriota (…) que vazio deixa a sua partida”.