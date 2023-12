A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) abriu um inquérito para apurar as causas do incêndio que deflagrou na ala de psiquiatria do hospital Padre Américo, em Penafiel, no distrito do Porto, na terça-feira, foi anunciado esta quinta-feira.

“Informamos que, por despacho de 27 de dezembro (quarta-feira), do inspetor-geral, foi instaurado um processo de inquérito para apuramento dos factos relacionados com a ocorrência do incêndio que deflagrou na manhã do passado dia 26 de dezembro (terça-feira) na ala de psiquiatria do Hospital Padre Américo, em Penafiel, integrado no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, E.P.E.”, refere a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, em comunicado.

O incêndio que deflagrou na terça-feira pelas 8h02 na ala psiquiátrica do hospital Padre Américo causou três feridos, um utente e dois funcionários, e mobilizou mais de três dezenas de operacionais.

Os doentes daquela unidade foram transferidos para o hospital Senhor do Bonfim, do grupo Trofa Saúde, em Vila do Conde.