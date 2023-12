O Livre/Açores vai concorrer aos dez círculos eleitorais nas regionais de 4 de fevereiro e acredita que a visibilidade que obteve com a presença na Assembleia da República vai refletir-se no resultado das eleições açorianas.

Em declarações à agência Lusa, o cabeça de lista na ilha de São Miguel e pelo círculo de compensação às legislativas regionais açorianas, José Manuel Azevedo, considerou que o que mudou em relação às regionais de 2020 foi “a perceção que as pessoas têm do Livre”.

Nós temos feito um percurso lento, mas seguro e nestes últimos anos, desde que temos uma presença no parlamento, há perceção que há mais pessoas que ouvem falar do Livre, que se interessam pelas nossas ideias e que reconhecem valor, sendo que a nossa posição em termos de eleitorado foi reforçada, o que se vai traduzir em melhores resultados eleitorais”, afirma o candidato.

José Manuel Azevedo destaca o facto de o partido ter conseguido apresentar candidaturas pelos dez círculos eleitorais dos Açores, o que vai permitir que “todos os açorianos, em todas as ilhas vão poder votar no Livre na sua ilha, se assim o entenderem”.

De acordo com o cabeça de lista do Livre/Açores, a grande aposta vai para o denominado circulo da compensação, que contempla o aproveitamento de todos os votos que restam após o apuramento da eleição dos deputados pelos diferentes círculos eleitorais.

Em nota de imprensa, a estrutura regional do partido refere que, nas próximas semanas, será tornado público o manifesto do Livre para as eleições e “são convidados a contribuir todos os progressistas açorianos que não se vêm representados no atual quadro parlamentar e desejam um futuro onde todos e todas possam desenvolver o seu pleno potencial num quadro de respeito pelos limites ecológicos”.

Além de José Azevedo (São Miguel e compensação), são também candidatos Isabel Faria (Faial), Patrícia Ribeiro (Graciosa), Maria Leitão (Santa Maria), Aurora Cerqueira (Corvo), Filipe Honório (Flores), Patrícia Gonçalves (Pico), Jorge Martinho (São Jorge) e Nuno Rolo (Terceira).

São 10 as candidaturas que se apresentam às eleições regionais antecipadas de 04 de fevereiro de 2024 nos Açores, de acordo com as listas afixadas no Tribunal de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores, e consultadas pela agência Lusa.

De acordo com as listas, apresentam-se às eleições 10 candidaturas: as coligações PSD/CDS-PP/PPM e CDU (PCP/PEV) e oito partidos que concorrem isoladamente – PS, PAN (Pessoas-Animais-Natureza), BE, Chega, JPP (Juntos pelo Povo), IL (Iniciativa Liberal), ADN (Alternativa Democrática Nacional) e Livre.

Os Açores vão a votos em 04 de fevereiro de 2024, mais cedo do que o previsto, após a dissolução da Assembleia Legislativa Regional pelo Presidente da República, devido ao chumbo do Orçamento para o próximo ano.