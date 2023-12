O Centro Social Vale do Homem (CSVH), no concelho de Vila Verde, distrito de Braga, determinou o uso de máscaras nas suas instalações por profissionais, utentes e visitantes, anunciou esta sexta-feira a Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS).

“No seguimento do aumento exponencial das doenças respiratórias na região e no país, a direção do Centro Social Vale do Homem (CSVH) decidiu determinar — para profissionais, utentes e visitantes — e apenas como medida preventiva e temporária, o uso de máscaras nas suas diferentes estruturas”, refere a IPSS, em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a instituição, esta medida visa “a proteção de todos aqueles que passam pelo universo CSVH, tentando-se quebrar, de alguma forma, as cadeias de transmissão existente e minorar a possibilidade de infeção” dentro das suas estruturas.

“Determinamos esta medida com naturalidade, sem alarmismos, mas parece-nos uma medida fundamental para proteção dos profissionais de saúde e utentes, bem como familiares e visitas que funcionam como cuidadores e companhia e que, sem saberem, podem estar com alguma infeção respiratória ou outra doença associada”, explica Jorge Pereira, presidente do CSVH.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Citado no comunicado, o presidente da instituição reitera que “é dever de qualquer instituição que cuida do outro ter uma atenção redobrada a possíveis problemas de saúde pública”.

“E, infelizmente, como é do conhecimento público, as infeções respiratórias estão a crescer substancialmente, principalmente nas pessoas mais velhas. Quando considerarmos que é o momento certo, repomos a normalidade do não uso de máscara. Até lá temos de ter medidas que protejam todos”, frisa.

A medida do uso de máscara já esteve implementada no CSVH na época da pandemia da Covid-19 e a sua reposição pode, segundo a IPSS, “levar a que a população equacione também proteger-se”, permitindo também “alertar a população, visto que os vírus continuam a circular com força na região e país”.

O Centro Social do Vale do Homem (CSVH) tem respostas sociais nos concelhos de Amares, de Barcelos, de Braga, da Póvoa de Lanhoso, de Terras do Bouro e em Vila Verde, atuando em diversas áreas de cariz social.

Segundo o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), a incidência de gripe apresentou uma tendência crescente na semana de 18 a 24 de dezembro, tendo sido identificados 910 casos positivos, 837 dos quais do tipo A.

Desde o início de outubro “foram detetados 85 casos de coinfecção pelo vírus da gripe e SARS-CoV-2 [Covid-19]”, segundo o último Boletim de Vigilância Epidemiológica.