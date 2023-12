Depois do Model 3 ter sido alvo de um restyling em 2023, no próximo ano vai ser a vez de o Tesla Model Y passar a usufruir de novos argumentos, apresentando melhorias por dentro e por fora. A notícia foi avançada pela Bloomberg, segundo a qual a Gigafactory Xangai será a primeira linha de produção da marca a iniciar a produção do que internamente é conhecido como o Projecto Juniper (o facelift do Model 3 era denominado Highland). Mas rapidamente o renovado Model Y passará a ser igualmente a sair das linhas de produção na Europa (em Berlim) e nos EUA (Califórnia e Texas).

Ainda segundo a referida agência, as alterações a introduzir no Model Y serão no mínimo tão extensas quanto as que beneficiaram o Model 3. Por fora é de esperar uma nova frente e traseira, apoiadas em faróis mais finos e esguios na dianteira e em forma de “C” na parte posterior, para no habitáculo surgir o novo volante com outras funções e desaparecer a alavanca à direita da coluna de direcção. Passará igualmente a estar disponível um novo ecrã central e um melhor isolamento do ruído exterior e de rolamento.

Depois do Model 3 ter sido actualizado, era praticamente uma obrigatoriedade estender ao Model Y a renovação, para o SUV não ficar atrás de um modelo que, na marca, lhe é inferior em estatuto e em custo. Além disso, com o ganho em eficiência conseguido pelo reestilizado Model 3, o Model Y ficou ainda mais atrás na autonomia, pelo que é provável que seja aqui que surjam os ganhos mais importantes para os clientes.

A próxima versão do Model Y começará a ser fabricada na China a partir de meados de 2024, com o argumento de ser necessário melhorar as especificações deste modelo para continuar à frente da mais recente concorrência chinesa. O SUV mais acessível da Tesla foi o eléctrico mais vendido em 2022 e (até agora) 2023, tanto globalmente como na Europa, mas é expectável que a procura caia até a nova versão estar disponível, altura em que deverá recuperar, um pouco à semelhança do que aconteceu com o Model 3 este ano.