Nas despedidas de 2023 e ainda antes de o líder jogar, Benfica e FC Porto tentam sair do ano velho da melhor forma. Os primeiros a entrar em campo são os encarnados, cada vez mais longe da crise que chegou a ser vaticinada, que recebem o sétimo classificado Famalicão, que não vence há quatro jogos, mas tenta gelar, ainda mais, a Luz. Com o cerrar da noite, as atenções viram-se para o Dragão, com os azuis e brancos a defrontarem o GD Chaves, ambos em maus momentos: o FC Porto vem de uma derrota com o Sporting na última jornada e os flavienses, em último lugar, sofreram sete golos nos últimos dois jogos. Com os leões a jogar apenas este sábado, Benfica tenta chegar ao primeiro à condição e o FC Porto igualar o para já líder. Vai poder acompanhar tudo numa Emissão Especial que pode ouvir em direto na Rádio Observador.

A bola rola na Rádio Observador depois das 18h30, já com a análise de Mário Cagica que vai ocupar-se do jogo em Lisboa e depois cede o lugar a Filipe Coelho, que vai estar atento à partida na Invicta, com a promessa de dose dupla de Relatório de Jogo no final de cada jogo. Já o ex-árbitro Pedro Henriques, o nosso “áudio-árbitro”, vai acompanhar ao segundo a prestação das equipas de arbitragem e faz a súmula depois, em mais uma edição do Sem Falta. Na bancada da Rádio Observador vai estar o humorista João Pinto, que torce pela liderança encarnada, e o o scout Luís Pinto Coelho, que espera despedir-se do ano com muito azul e branco.

A emissão especial em dose dupla tem a coordenação do Nuno Santos. No Estádio da Luz, o relato fica à responsabilidade do Miguel Cordeiro, já a voz que lhe chega ao ouvido do Estádio do Dragão é a do Ricardo Loureiro.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui.