Os Estados-membros da União Europeia (UE) aprovaram este sábado por unanimidade a adesão gradual de Roménia e Bulgária ao espaço Schengen de livre circulação, após a Áustria ter levantado o seu veto.

“Parabéns aos cidadãos da Roménia e da Bulgária pela extensão [do Acordo] de Schengen aos passageiros de transporte marítimo e aéreo”, afirmou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, na rede social X.

Congratulations to Romania and Bulgaria on the extension of #Schengen for maritime and air transport passengers.

A long awaited step for Romanian and Bulgarian citizens to enjoy easier freedom of movement with the perspective of land transport to come. https://t.co/yDIdARSEOm

— Charles Michel (@CharlesMichel) December 30, 2023