A Hyundai vai ter uma presença em grande no próximo Consumer Electronics Show (CES), a feira de inovação que vai decorrer em Las Vegas, de 9 a 12 de Janeiro. Para visitantes muito interessados em novidades tecnológicas, a marca sul-coreana preparou uma mão-cheia de soluções curiosas e com potencial para virem a equipar os automóveis do futuro.

As novidades estarão concentradas no Mobion, um protótipo que começa por montar o sistema e-Corner, que permite virar as quatro rodas até 90º e independentemente umas das outras. Com isto, a Hyundai Mobis, a divisão mais criativa e inventiva da marca, pretende que um dos seus próximos veículos possa deslocar-se para o lado como um caranguejo, ou rodopiar sobre si mesmo, dependendo da forma como o condutor preferir executar a manobra que tem em mente, como já aqui descrevemos.

Outro dos motivos de interesse do novo Mobion reside no primeiro ecrã extensível, uma espécie de tela desenrolável que pode aumentar ou diminuir consoante as situações e o número de informações que o condutor deseje visualizar. E, quando não é necessário, o display pode ser recolhido, desaparecendo no tablier. Segundo afirma o fabricante, esta solução vai permitir simplificar a concepção do habitáculo.

Mas é altamente provável que uma das invenções incluídas no Mobion com maior potencial para ser vista em breve num dos novos modelos da Hyundai seja um display transparente. Trata-se de um ecrã onde surge toda a informação convencional, da velocidade à quantidade de energia ainda na bateria, além do consumo e da autonomia, podendo servir igualmente para controlar o rádio e o sistema de navegação. Este sistema oferece a vantagem de permitir ao condutor ver a estrada através dele, em vez de criar uma barreira que impeça quem vai ao volante de ver o que se passa à sua frente. Mas estas são apenas três das cerca de 20 novas tecnologias que a Hyundai vai levar até à capital do Nevada.