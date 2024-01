O operador do sistema elétrico angolano vai fazer descargas de água das barragens de Laúca e Cambambe na quinta-feira, e alertou esta terça-feira que isto pode afetar as populações residentes no baixo Kwanza.

Num comunicado de imprensa, a Rede Nacional de Transporte de Eletricidade-EP (RNT) diz que é urgente efetuar a abertura das comportas dos aproveitamentos hidroelétricos de Laúca, província de Malanje, e Cambambe, província do Cuanza Norte, “o que vai impactar negativamente o dia-a-dia das populações residentes no baixo Kwanza”.

As descargas surgem devido à evolução natural dos caudais do rio Kwanza, explica a empresa.

Para acautelar os efeitos adversos resultantes da subida do nível de água do rio, a comissão técnica já contactou os Serviços de Proteção Civil e Bombeiros do Cuanza Norte e Malanje, bem como as autoridades tradicionais, para tomarem as devidas medidas preventivas.

“A comissão técnica apela à máxima atenção das populações, bem como a colaboração das instituições supracitadas, com vista ao sucesso das medidas preventivas indicadas”, refere-se ainda no comunicado.