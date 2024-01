Siga aqui o nosso liveblog sobre o conflito entre Israel e a Palestina

O novo ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Israel Katz, afirmou esta terça-feira que o país se encontra no “apogeu” de uma terceira guerra mundial contra o Irão e o Islão radical, reiterando o objetivo de derrotar o grupo islamita Hamas.

“Vamos atingir o nosso objetivo de derrubar o Hamas”, afirmou Katz, cuja principal missão é fazer regressar a casa os reféns que estão presos pelas milícias palestinianas em Gaza desde 7 de outubro.

“O nosso compromisso como país e como ministério é, antes de mais, trazer os reféns para casa com novas iniciativas, exercer pressão a nível mundial”, afirmou o novo governante, em Jerusalém, numa cerimónia em que recebeu as novas funções do seu antecessor, Eli Cohen.

Um compromisso que mais tarde sublinhou na sua conta da rede social X.

Katz referiu também a importância de Israel manter a legitimidade internacional para continuar a guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza e contra o Hezbollah no Líbano.

Na semana passada, os cargos foram trocados entre Katz e Cohen, que agora assume a pasta da Energia, como parte de um acordo de rotação alcançado pelo partido Likud no ano passado.

Katz, que ocupou o cargo entre fevereiro de 2019 e maio de 2020, assume a pasta dos Negócios Estrangeiros em plena campanha militar na Faixa de Gaza e num momento crucial para a diplomacia israelita, criticada por grande parte da comunidade internacional pela sua resposta aos atentados do Hamas de 7 de outubro.