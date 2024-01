Alexandre Fonseca chegou a acordo com a Altice para deixar em definitivo o grupo, informou o próprio nas redes sociais.

O gestor tinha suspendido as funções de co-CEO do grupo e de chairman na Altice Portugal no seguimento da operação Picoas, que investiga negócios da Altice com empresas de Armando Pereira e Hernâni Vaz Antunes.

Numa mensagem nas redes sociais, o gestor comunica: “Eu e o Grupo Altice concretizámos um Acordo que põe termo a uma relação de mais de uma década, na qual coloquei toda a minha entrega e dedicação e a quem prestei profunda colaboração.”

Acrescenta que “seguir-se-á uma nova fase com novos desafios…”, não revelando mais nada.

A Operação Picoas continua em investigação. Ana Figueiredo substituiu Alexandre Fonseca à frente da Altice Portugal, empresa que está a ser vendida pelo grupo de Patrick Drahi.

A Altice já confirmou a informação. “A Altice Portugal confirma que o Grupo Altice chegou a acordo com Alexandre Fonseca, cessando o vínculo laboral que mantinha, bem como todas as funções executivas e não executivas que desempenhava.”