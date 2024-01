Em atualização

Um tiroteio fez, esta quinta-feira, pelo menos um morto e vários feridos numa escola secundária de Perry, localizada no estado norte-americano do Iowa, avançou o xerife do condado de Dallas, Adam Infante, citado pela NBC News. O atirador foi abatido e levou a cabo o tiroteio no primeiro dia de aulas após as férias de Natal.

Segundo o xerife, as autoridades foram alertadas às 07h37 da manhã (13h37, hora em Lisboa) para o tiroteio na escola secundária, tendo demorado cerca de sete minutos a chegar ao estabelecimento de ensino. Àquela hora, Adam Infante sublinhou que “felizmente havia poucos estudantes no edifício”, o que acabou por contribuir para um desfecho “de certo modo positivo”.

Cerca de duas horas após o tiroteio, Adam Infante indicou que o atirador já tinha sido identificado, mas rejeitou dar mais detalhes. Além disso, o xerife assegurou que a situação está normalizada e “não há perigo para o público”. “A comunidade está segura. Estamos apenas a trabalhar para perceber o que aconteceu.”

De acordo com o que apurou a NBC News, o atirador terá sido um estudante. Além disso, a estação de televisão fala em pelo menos três feridos, incluindo dois estudantes e um funcionário.

Na escola secundária, para além das autoridades locais, o FBI está agora a investigar o sucedido. O Presidente norte-americano, Joe Biden, também foi logo informado sobre o tiroteio.