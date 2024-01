James Marsh, realizador de filmes como A Teoria de Tudo ou Homem no Arame, assumiu a missão de criar uma obra biográfica sobre Samue Beckett, figura ímpar da literatura e da dramaturgia do século XX. O guião foi escrito pelo escocês Neil Forsyth, vencedor de dois Baftas. Palavras ditas ou escritas pelo autor irlandês fora das peças que assinou não foram incluídas. E fazer uso da obra de Beckett para lá de limites bastante controlados também esteve totalmente fora de questão. Nasceu assim Dança Primeiro, Pensa Depois, título “roubado” a uma das frases-chave da peça À Espera de Godot de Samuel Beckett. O filme estreou-se esta quinta-feira nas salas de cinema em Portugal e o Observador falou com o realizador em Lisboa.

“Os filmes podem escolher-te. Foi o que aconteceu com este, depois do Neil Forsyth me ter dado o guião para ler durante a pandemia. Foi um tempo durante o qual estivemos afastados uns dos outros e a distância é um dos grandes temas na obra de Beckett, obra que estudei quando era jovem e que voltei a estudar agora. Beckett era um pessimista, não sei se era feliz, mas era pessimista sobre a natureza humana e as suas possibilidades”, argumenta o realizador.

Esse pessimismo é notório em vários momentos do filme (por vezes até na estrutura da narrativa, como se o realizador estivesse sempre a pedir desculpa ao público): quando o jovem dramaturgo enfrenta a Segunda Guerra Mundial, na resistência francesa, no meio da qual vivia e estudava depois de se libertar das cruas garras da mãe, com quem manteve sempre uma relação instável e intensa. Mãe que não queria o sucesso do filho, mas Beckett foi para Paris aprender com outro grande nome da literatura, James Joyce.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.