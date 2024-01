Em atualização

Morreu em Lisboa Ruy Mingas, antigo embaixador de Angola em Portugal, poeta e músico da resistência angolana, autor da conhecida canção “Meninos do Huambo”, aos 84 anos.

A morte do antigo ministro angolano foi confirmada ao Observador pela embaixada de Angola em Portugal, que emitiu uma nota de pesar. No comunicado, a embaixadora recorda que Ruy Mingas, “juntamente com Manuel Rui Monteiro, foi o autor da letra do hino nacional de Angola, o Angola Avante. Foi, também, além de político, deputado no Parlamento angolano, diplomata, poeta e compositor”.

Nascido a 12 de maio de 1939 em Luanda, o autor angolano, conquistou em “2014 um prémio atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores”, refere a embaixada, acrescentando que, “em Portugal, foi também distinguido com o prémio Personalidade Lusófona, entregue pelo Movimento Internacional Lusófono, em 2016”. Mas seis anos antes já tinha recebido o Prémio de Arte, Cultura e Letras da Academia Francesa de Educação.

Mas Ruy Mingas não era apenas um homem das letras. “Foi também praticante de atletismo nas décadas de 1950 e 1960, tendo competido no salto em altura e nos 110 metros barreiras, conquistando um recorde nacional de Portugal, em 1960”, diz ainda a embaixada.

Em 1979 assumiu, durante 10 anos, como ministro, a pasta “da Educação Física e Desportos, sendo o grande responsável pelo período pujante do desenvolvimento do desporto em Angola”.