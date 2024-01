Os CTT vão aumentar os preços a partir de 1 de fevereiro. Segundo comunicaram, a subida média será de 9,49%.

Em comunicado, a empresa informa que “a atualização dos preços do cabaz de serviços de correspondências, correio editorial e encomendas ocorrerá a partir de 1 de fevereiro de 2024, correspondendo a uma variação média anual do preço de 9,49%”. Este aumento não inclui o serviço de envios em quantidade, aos quais se aplica o regime de preços especiais. Incluindo este serviço, a variação média anual é de 8,91%.

Os novos preços resultam do Convénio de preços do Serviço Postal Universal para o período de 2023-2025 que foi assinado a 27 de julho de 2022.

Segundo o Eco já tinha avançado, “o selo do correio normal, até 20 gramas, vai custar mais quatro cêntimos, subindo 61 para 65 cêntimos, enquanto no correio azul passa de 80 para 90 cêntimos”. Em comunicado, os CTT não especificam os valores, dizendo apenas que “nos serviços mais utilizados nas correspondências de âmbito nacional, que representam mais de 50% do tráfego, os aumentos variam entre os 4 cêntimos e os 40 cêntimos”, confirmando o exemplo dado pelo Eco: “A título de exemplo, o custo de enviar uma carta até 20g em Correio Normal, aumenta 4 cêntimos para 65 cêntimos (um aumento de 6,56%)”.

Nos últimos anos os preços dos Correios têm sido atualizados em março. Este ano virão em fevereiro e com uma subida mais significativa do que nos últimos anos. Em 2023, os preços aumentaram 6,58%.

Os Correios têm estado no centro das atenções nos últimos dias por causa do investimento feito pela Parpública em ações da empresa, em 2021. Uma posição de 0,24% que só agora, passados dois anos, se soube.