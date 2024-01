Personalidades da vida política, universitária e cultural reúnem-se na segunda-feira, no Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal do Porto (CCD), para tentar viabilizar o Jornal de Notícias, revelou, esta sexta-feira, o presidente do CCD, Gouveia Santos.

Organizado pelo Grupo dos 24 daquele CCD, o evento terá intervenções do historiador e antigo jornalista do Jornal de Notícias (JN), Germano Silva, do antigo diretor do JN, Manuel Tavares, e também da antiga jornalista daquele diário portuense, Cristina Azevedo, avançam em comunicado os promotores.

Para além de Gouveia Santos, está prevista a intervenção dos presidentes das câmaras do Porto, Vila Nova de Gaia, Santa Maria da Feira, Gondomar, Vila Nova de Famalicão e Matosinhos, acrescenta a nota de imprensa.

Em 6 de dezembro de 2023, em comunicado interno, a Comissão Executiva da Global Media Group, liderada por José Paulo Fafe, anunciou que iria negociar com caráter de urgência rescisões com 150 a 200 trabalhadores e avançar com uma reestruturação, que disse ser necessária para evitar “a mais do que previsível falência do grupo”.

Empenhado em “arranjar condições” para o debate, Gouveia Santos pretende reunir “pessoas com responsabilidade e com capacidade para intervir neste processo e que tenham em consideração a importância que o Jornal de Notícias tem para o Porto, para o Norte, para o país”.

Questionado sobre se a reunião servirá para burilar alguma solução que esteja a ser preparada, afirmou que não, que desconhece “a existência de algum caminho que esteja a ser traçado”.

“O que sabemos, pelo contrário, é que não há solução no horizonte e queremos abrir a possibilidade a alguém ou alguma entidade de poder avançar com ideias, com possibilidade de êxito para que o JN continue a ser um jornal de referência, um órgão de comunicação social fundamental, como são também o Diário de Notícias (DN), a TSF e o Jogo”, sintetizou o dirigente do CCD.

Centrando esforços na salvação do JN, assinalou que o jornal “faz parte da história de instituições” como a que preside, revelando terem sido feitos “convites institucionais e privados” para o encontro que decorrerá a partir das 21h00 no Auditório Arnaldo Trindade, nas instalações do CCD.

“Temos confirmação da presença de muita gente, pessoas ligadas às autarquias, universidade e da cultura, como o Pedro Abrunhosa e o Rui Reininho, sendo possível que também possa estar representado o mundo empresarial”, admitiu Gouveia Santos.

Manifestando-se convicto de “que alguma coisa de muito positivo vai sair desta reunião”, o líder do CCD alertou que “seria muito mau para o país e para a cidade que o JN terminasse a sua existência”.

O programa de rescisões na Global Media termina na quarta-feira, dia para o qual também foi convocada uma greve dos trabalhadores do grupo.

A greve foi aprovada pelas redações do Diário de Notícias, Jornal de Notícias, TSF e O Jogo, em 29 de dezembro, depois de a administração do grupo ter informado os trabalhadores de que não tinha condições para pagar os salários referentes a dezembro.