Quatro pessoas terão morrido e pelo menos 22 ficaram feridas. É o primeiro balanço, segundo a agência AFP, de um choque de dois comboios na Indonésia, comboios onde seguiam centenas de passageiros.

De acordo com a AFP, as quatro vítimas mortais relatadas até ao momento dizem respeito a membros da tripulação e não a passageiros.

O acidente aconteceu às 6h03, hora local, na região de Cicalengka, na ilha de Java, segundo a informação transmitida pela gestora da rede ferroviária nacional, a PT Kai.

Veja as imagens do acidente na fotogaleria.

At least 4 people have died after 2 trains carrying over 450 passengers collided on Indonesia's main island of Java on Friday morning https://t.co/4NtNERmf2D pic.twitter.com/2YCIonIpza

— Bloomberg Asia (@BloombergAsia) January 5, 2024