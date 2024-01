A atriz norte-americana Cindy Morgan foi encontrada morta pela sua colega de casa em Lake Worth, na Flórida, no dia 30 de dezembro de 2023.

A colega de casa da atriz passou as férias de Natal fora, e quando regressou à casa que dividiam, bateu à porta do quarto da amiga — mas não teve resposta. Contudo, contactou as autoridades ao sentir que vinha um “cheiro estranho” do outro lado, contou à revista People.

A mesma publicação confirmou junto da polícia de Palm Beach que os agentes estiveram no local e, ao entrarem no quarto de Morgan, encontraram-na sem vida.

A morte da atriz foi anunciada na noite de sábado, dia 6 de janeiro. Apesar de não haver indícios de atividade criminosa, e a autópsia ter confirmado que a morte foi provocada por causas naturais, a polícia não soube especificar quando e em que circunstâncias Cindy Morgan morreu, avança o Independent.

A estrela de “Tron” foi vista com vida pela última vez no dia 19 de dezembro.

“Tron”, filme de 1982, contou com Morgan como protagonista. O filme foi um dos primeiros a utilizar sequências geradas por computador, o que o tornou bastante aclamado.

A comédia “Caddyshack” foi a estreia de Cindy no cinema. Posteriormente, apareceu em episódios de “The Fall Guy”, “CHiPs”, “Matlock, Hunter” e “She’s the Sheriff”.

Mais recentemente, em 2022, Cindy Morgan tinha participado no filme independente “Face of the Trinity”.