O fim de Succession despertou nas expectativas de muitos seguidores da ficção televisiva o alarme do ”e agora, que série vou ver agora, que série vai estar nas bocas de toda a gente?”. Aconteceu o mesmo com Guerra dos Tronos. Talvez tenha acontecido o mesmo (ou algo parecido) com Perdidos, The Wire ou Os Sopranos. Porque, como quase sempre acontece, no momento em que algo termina, ganha protagonismo um certo vazio com pouca memória, incapaz de lembrar que esta conversa não é nova e que a “natureza” das coisas — sejam elas quais forem — costuma encontrar caminho. Esse “vazio” gera frases como “as coisas nunca mais voltarão ser as mesmas” (spoiler alert: não serão e ainda bem), um pensamento que muitas vezes rouba protagonismo a coisas que merecem atenção. Coisas como Criminal Record, que se estreia esta quarta-feira, 10 de janeiro, na Apple TV+.

Se inicialmente a Apple quis formar um serviço com dream teams de criadores e intérpretes, agora perceberam que podem ser isso e, também, instigadores da melhor forma de apresentar um género no presente. Pensemos nas séries de espionagem (Slow Horses), na redecoração das séries de adolescentes que são City On Fire e Monarch (ambas ótimas para adultos também, como as boas séries de adolescentes devem ser), o thriller (Hijack), o estudo de personagem de Lessons In Chemistry, o terror de The Changeling e, agora, o drama policial com Criminal Record.

Oito episódios (os dois primeiros estreiam-se em simultâneo) que saíram da mente de Paul Rutman (Vera, Five Days ou Indian Summers) em volta de uma trama simples. Dois polícias, de dois tempos diferentes, entram em confronto por causa de um caso antigo. De um lado está Daniel Hegarty (Peter Capaldi), em final de carreira, com um bom cargo e com todos os vícios que uma carreira de muitos anos na polícia carrega; do outro June Lenker (Cush Jumbo), sedenta por uma ideia de justiça, mulher e negra e, por isso, alvo de um escrutínio — e preconceito — diferente por colegas mais velhos. June desconfia que há um caso de Hegarty que talvez tenha colocado na prisão a pessoa errada.

