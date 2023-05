Esperar que uma dupla de criadores se reencontre criativamente após mais de uma década a explorar variações daquilo que a tornou famosa pode soar a injustiça. Séries, minisséries e filmes encostados a uma ideia comercial próxima de formatos ou géneros menores podem deixar dúvidas sobre a qualidade. A indústria engole, a pança fica maior e é complicado encontrar a resposta para o porquê de arriscar. Talvez Josh Schwartz e Stephanie Savage nem tenham arriscado muito ao escolher “City On Fire” como novo projeto, porque o romance de Garth Risk Hallberg em que é inspirada é ótimo e iria resultar em televisão entusiasmante. Mas arriscaram ao subverter tudo isto para os seus códigos. Isso importa, dá uma vitalidade que faltava ao entretenimento televisivo recente e que esta aposta da Apple TV+ tem.

Schwartz e Savage ganharam fama com “The O.C.”, mas conquistaram o mundo com “Gossip Girl”. Nuns Estados Unidos e numa Nova Iorque ainda a recuperar do 11 de setembro, num momento em que a publicidade da American Apparel fazia-nos questionar para onde olhar, surgia em 2007 uma série no formato clássico de adolescentes ricos, perversa, altamente sexual e a roçar com frequência a moralidade. Junte-se a esta receita uma dose de drama de telenovela, atores que estavam longe de saber que teriam ali o melhor papel das suas vidas e está criada a televisão que possibilitou, anos mais tarde, “Euphoria”, “Outer Banks”, “Pretty Little Liars”, “Bridgerton” e, claro, “Dynasty”, criada pela mesma dupla e talvez a série em que mais tentem replicar “Gossip Girl”.

“City On Fire” não é uma série de adolescentes (embora os tenha) nem é uma sucessora de “Gossip Girl”. Uma viagem à Nova Iorque do início do século, após o 11 de setembro, ali em 2003, ouvindo com frequência The Rapture, LCD Soundsystem, Interpol – a banda-sonora é uma bomba de nostalgia. Schwartz e Savage roubam o título ao romance de Hallberg e, entre muitas outras coisas, a ideia de uma cidade em transformação.

