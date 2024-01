Em atualização

Uma explosão atingiu os andares inferiores do Sandman Signature Fort Worth Hotel, uma unidade hoteleira com vários andares localizada no centro de Fort Worth, no Texas. Segundo Craig Trojacek, porta-voz do Corpo de Bombeiros local, citado pela CBS News, pelo menos 11 pessoas ficaram feridas na sequência da explosão que assolou o hotel, que fica localizado perto da Câmara Municipal e do centro de convenções da cidade.

À CNN Internacional, Reyne Telles, porta-voz das autoridades locais, revelou que o incidente criou uma grande “nuvem de fumo” que atingiu uma altura superior “à de um arranha-céus” e espalhou destroços espalhados pela cidade.

Na rede social X (antigo Twitter), o Departamento de Polícia de Fort Worth confirmou a ocorrência de “um grave incidente” e pediu à população local que “evite o centro da cidade”. A polícia local disse ainda que os meios de socorro “estão no local”, remetendo adiantar mais informações para “mais tarde”.

We are currently working a Major Incident. Please avoid the downtown area.

PIOs are on scene.

We will share more details as soon as we can confirm more information. pic.twitter.com/oI7DxKO7eR

— Fort Worth Police (@fortworthpd) January 8, 2024