A Comissão Europeia considerou uma ameaça para o ambiente e a pesca as 25 toneladas de minúsculas bolas de plástico que caíram ao mar nas águas portuguesas e estão a dar à costa no norte de Espanha.

O comissário europeu acrescentou que normas europeias sobre derrames de ‘pellets’, como são conhecidas estas minúsculas bolas de plástico, e “ação internacional” são fundamentais para combater a poluição com plásticos.

The 25 tons of plastic pellets that spilled on the Galician coast threaten the marine environment & economic activities like fishing.

EU rules on pellet losses & international action are key to fight plastic pollution in the future. pic.twitter.com/xvePRUDb7x

— Virginijus Sinkevičius (@VSinkevicius) January 10, 2024