Morreu Adan Canto, vítima de cancro no apêndice, aos 42 anos, escreve a BBC.

O ator, que nasceu no México mas cresceu nos EUA, representou em Designated Survivor, The Following, X-Men: Dias de Um Futuro Esquecido e Narcos. Mais recentemente, foi um dos protagonistas de The Cleaning Lady durante duas temporadas e teria participado na terceira, mas a doença impediu-o.

O ator era casado com Stephanie Lindquist, escultora e pintora, com quem teve dois filhos, Roman Alder e Eve Josephine. A mulher reagiu à morte de Adan Canto no Instagram, onde escreveu: “Para sempre o meu tesouro, Adan, até breve”.