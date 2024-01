Deputados de todos os partidos uniram-se para aprovar um projeto que alarga o pagamento de ajudas de custo naquela que é a última sessão plenária antes da dissolução formal do Parlamento. A alteração vai ser realizada e aprovada em tempo recorde e, como tem a concordância de todos os partidos, vai passar. Os deputados estão, neste caso, a legislar não apenas rapidamente, mas em causa própria — já que são os potenciais beneficiários da mudança na lei.

O projeto de lei 999 vai ser votado de uma só vez na generalidade, na especialidade e em votação final global esta quinta-feira, naquela última sessão plenária com votações antes do Presidente da República marcar formalmente as eleições. Atualmente, o Estatuto dos Deputados prevê o pagamento de ajudas de custo “por cada dia de presença em reunião plenária, de comissões ou em outras reuniões convocadas pelo Presidente da Assembleia da República”, mas com esta alteração acrescenta-se a presença em “subcomissões, grupos de trabalho, reuniões realizadas pelos grupos parlamentares e Deputados únicos representantes de um partido”.

A justificação para este alargamento é o novo regimento da Assembleia da República, que está em vigor desde agosto, e que alarga o conceito de “trabalhos parlamentares”, acrescentando “as reuniões realizadas pelos grupos parlamentares e Deputados únicos representantes de um partido para análise dos guiões de votações do Orçamento do Estado que sejam comunicadas aos serviços e objeto de registo de presença física dos participantes na Assembleia da República”.

À boleia da mudança do regimento, o grupo de trabalho que esteve a discutir as alterações e adaptações necessárias justifica que com esta mudança “pretende-se agora harmonizar as alterações regimentais com o disposto no Estatuto dos Deputados, adequando este instrumento legal aquela que sempre correspondeu à intenção do legislador” e que a proposta foi aprovada por unanimidade em Conferência de Líderes, “com vista a esclarecer dúvidas interpretativas”.

A proposta é assinada por Pedro Delgado Alves (PS), Hugo Carneiro (PSD), Bruno Nunes (Chega), Patricia Gilvaz (IL), Alma Rivera (PCP), Pedro Filipe Soares (BE), Rui Tavares (Livre) e Inês Sousa Real (PAN). O texto só entra em vigor a 1 de janeiro de 2025 mas tem retroativos a agosto de 2023, data em que o novo regimento do Parlamento entrou em vigor. A discussão deste diploma foi agendada para esta quinta-feira mas não tem tempos atribuídos para discussão em plenário.

As ajudas de custo correspondem ao valor que é pago aos membros do Governo — cerca de 70 euros — e destinam-se a deputados que residam fora dos municípios da Área Metropolitana de Lisboa. Já os deputados dos concelhos da região de Lisboa podem receber até um terço deste valor. O valor só pode ser pago caso os trabalhos decorram durante dois ou mais dias por semana.