Um homem de 27 anos indiciado por crimes de roubo e furto qualificado, detido pela PSP na cidade de Portimão, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, informou, esta quinta-feira, a Procuradoria da Comarca de Faro.

Num comunicado divulgado no portal da Procuradoria, o Ministério Público (MP) refere que o homem é o alegado autor de um roubo a uma mulher com 87 anos, quando, “mediante um forte puxão, se apoderou de um saco com dinheiro”. O crime ocorreu em 17 de dezembro numa paragem de autocarros na cidade algarvia.

De acordo com o MP, o detido terá também, através da força física, tentado apropriar-se de uma mochila com um computador que um homem de 25 anos transportava, só não o tendo conseguido devido à resistência da vítima.

No mesmo dia, adianta, o homem partiu a montra de um ‘stand’ de automóveis, “entrou no espaço afeto aos serviços administrativos e, na posse das chaves das viaturas” em exposição, procurou acionar a ignição de um veículo, “só não tendo conseguido por não saber” desbloquear o sistema de segurança da viatura.

O arguido está indiciado por um crime de roubo, um crime de roubo tentado e um crime de furto qualificado tentado, numa investigação a cargo da PSP de Portimão, notou o MP.

O homem foi ouvido em primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido decretada a prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa requerida pelo MP.