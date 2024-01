Cerca de uma centena de trabalhadores da Câmara de Lisboa protestaram esta quinta-feira pela melhoria das condições de trabalho no edifício municipal da Rua Alexandre Herculano, exigindo a renovação dos elevadores e a remodelação total das janelas.

Promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML), a ação de protesto “em luta por condições de trabalho dignas” decorreu na entrada do edifício municipal da Rua Alexandre Herculano, que tem oito pisos e é local de trabalho de cerca de três centenas de pessoas, sobretudo da câmara, mas também da Junta de Freguesia de Santo António.

“As condições de trabalho deterioraram-se muito”, disse o dirigente do STML Nuno Almeida, em declarações à agência Lusa, referindo que a realização de obras em frente ao imóvel tem agravado a situação, devido ao ruído, uma vez que as atuais janelas não garantem isolamento acústico.

O sindicalista referiu que o edifício municipal “é bastante antigo” e apresenta problemas como “muitas avarias nos elevadores”. Além disso, “as condições de climatização dentro das instalações são fracas, porque as janelas também são bastante antigas”.

“Agora é o problema da acústica que coloca a cabeça em água aos trabalhadores. As janelas, sendo antigas, também não estavam preparadas para a situação do ruído que agora se vive”, reforçou Nuno Almeida.

A ação de protesto contou com a participação de cerca de 100 trabalhadores da câmara municipal, que manifestaram o descontentamento com as condições que têm para trabalhar e refletiram sobre “formas de luta a desenvolver no futuro”.

“Há bastante tempo que reclamámos melhores condições. Agora é a questão do ruído que está em causa, mas os trabalhadores aqui têm sofrido bastante, quer no verão com o calor, quer no inverno com o frio”, declarou o dirigente do STML, referindo que os problemas existentes são anteriores ao atual executivo municipal, sob presidência de Carlos Moedas (PSD).

Nuno Almeida considerou que há “alguma inação” por parte da câmara para resolver estes problemas, frisando que “há bastante tempo que os trabalhadores reivindicam obras de melhoramentos neste edifício”.

Para responder à situação, os trabalhadores pretendem a renovação dos elevadores e a remodelação total das janelas, para que sejam, “até do ponto de vista energético, mais eficientes”.

“O que se exige da câmara municipal é que seja célere na revisão das condições deste local de trabalho”, reclamou o sindicalista.

Em comunicado, o STML indicou que a autarquia se comprometeu a corrigir a situação, indicando que a obra estaria em processo de adjudicação via Direção Municipal de Manutenção e Conservação, mas “sem apresentar prazos de execução ou perspetivas reais de resolução face aos problemas apontados”.

A agência Lusa questionou a câmara sobre o que está previsto para resolver os problemas existentes no edifício municipal, aguardando ainda uma resposta.