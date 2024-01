O Rio Ave discutiu o resultado durante cerca de uma hora de jogo no Estádio da Luz. No entanto, Aderllan Santos foi expulso e, a parir daí, o Benfica arrancou para uma goleada que esconde as dificuldades sentidas pelos jogadores de Roger Schmidt.

O treinador do Rio Ave, Luís Freire, posicionou-se contra o segundo amarelo e consequente expulsão do defesa-central da equipa de Vila do Conde. “Destacar muito aquilo que os jogadores fizeram enquanto esteve onze contra onze. O momento que desequilibra o jogo… Sinceramente, metam-se no lugar do treinador, dos jogadores, da presidente, dos adeptos do Rio Ave. Por vezes, fala-se dos adeptos do Benfica, do Sporting, do FC Porto, do Sp. Braga, independentemente de qual seja a equipa grande, só se olha para aí, os outros também andam cá. Eu venho da distrital, tive que fazer um caminho muito longo para chegarmo-nos à Luz e jogarmos assim. Aos 60 minutos, vem para aqui um árbitro… O [Aderllan] Santos levam um amarelo que não é amarelo, toca na bola, e, na segunda falta do meu jogador… rua. O Benfica aí equilibra”, disse o técnico.

Luís Freire reconheceu mérito ao Benfica na forma como aproveitou a superioridade numérica. No momento da expulsão o jogo estava empatado a um e terminou com a vitória dos encarnados por 4-1. “O Benfica faz o 2-1 num lance no mínimo duvidoso, em que o Costinha é carregado por trás e o Benfica ganha a bola assim”, continuou. “Não esteve um árbitro à altura hoje. Amanhã vou ter reunião na Liga e quero ver o que vão fazer. Benfica-Rio Ave, 60 minutos, o jogo tem que terminar onze para onze. Querem espetáculo, tempo útil de jogo, querem as coisas bem feitas? Então, não vamos desequilibrar a balança. Os amarelos também contam. Um amarelo condiciona um jogador”, criticou Luís Freire.

“O Benfica não tem nada a ver com isto. Respeito máximo por eles, mas a minha equipa merece o mesmo respeito”, analisou “Parece que isto num campeonato a três ou a quatro… isto é um campeonato a 18 equipas e todas merecem o mesmo respeito”.

O Rio Ave foi a primeira vítima de Marcos Leonardo como jogador do Benfica. O jovem de 20 anos, que substituiu Arthur Cabral, estreou-se com a camisola encarnada e logo com um golo. “No ataque do Benfica, os dois avançados foram comprados por 40 milhões, o Rio Ave foi comprado por 20”, reparou Luís Freire.