O montante total de novos contratos de crédito aos consumidores aumentou 10,5% em novembro de 2023 face ao período homólogo, para 673 milhões de euros, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

De acordo com os dados provisórios do regulador sobre a evolução dos novos créditos aos consumidores, o montante total dos novos créditos fixou-se em 673,4 milhões de euros em novembro do ano passado, subindo 10,5% face a novembro de 2022.

O número total de novos contratos de crédito aos consumidores também registou uma tendência de subida, ascendendo a 148.948, um aumento de 10,1% face ao período homólogo.

Por outro lado, na comparação face a outubro o montante total dos novos contratos de crédito aos consumidores subiu 2,1%, enquanto o número de total de novos contratos registou um aumento de 6%.

Os dados do banco central indicam que o valor do novo crédito automóvel ascendeu a 248 milhões de euros em novembro de 2023, um aumento de 2,3% face a outubro, mas o número de novos créditos caiu 0,3% para 16.087.

Já o crédito pessoal concedido somou 302 milhões de euros, uma descida de 0,2% face a outubro, sendo a maior parcela “sem finalidade específica, lar, consolidado e outras finalidades” (289 milhões de euros).

No que respeita ao número de novos contratos de crédito pessoais ascendeu a 47.299, uma subida de 5,7% relativamente a outubro.

Considerando o crédito concedido através de cartões de crédito e facilidades de descoberto, o montante de novos contratos subiu 8% para 124 milhões de euros, em cadeia, através de 85.562 novos contratos (uma subida de 7,4%).

O número de contratos com subvenção, em percentagem, do total de contratos de crédito aos consumidores, representou 4,3% em novembro, o que compara com os 4,9% do período homólogo e de 4,7% em outubro.

Já a proporção do montante dos novos contratos de crédito aos consumidores com subvenção representou 6% em novembro, o que compara com os 6,7% em dezembro de 2022 e de 6,4% de outubro.