Depois de um 4.º trimestre em que comercializou 514 mil veículos, menos 4% do que no mesmo período do ano anterior, a Mercedes encerrou 2023 com mais 0,2% do total de vendas. Mas os veículos eléctricos cresceram 73%, o que lhes permitiu passar a representar 10,8% do total de vendas deste construtor alemão, ou seja, 222.800 veículos com o emblema da estrela prateada.

A empresa alemã não divulga dados separados das vendas de modelos 100% eléctricos e híbridos plug-in (PHEV), aglutinando-os sob a denominação de recarregáveis, uma vez que ambos montam baterias capazes de serem alimentadas a partir da rede eléctrica. E os recarregáveis, de acordo com a Mercedes, representam 30% das vendas, o que deixa os PHEV com cerca de 19%, o que equivale a 388.322 unidades vendidas, um valor consideravelmente mais elevado do que aquele relativo aos eléctricos.

O sector dos furgões, tanto na versão comercial como de passageiros, revelou um comportamento ligeiramente superior aos automóveis. Com 447.800 unidades em 2023, cresceu 7,8% face ao ano anterior. Entre estes, as versões exclusivamente alimentadas por bateria não superaram as 22.700 unidades vendidas, um incremento de 51% deste tipo de motorização, que representa 5,1% do total de furgões comercializados.

O Mercedes-Benz Group, que junta as vendas da Mercedes (ligeiros e comerciais) à dos Smart eléctricos Fortwo e Forfour fabricados na Europa, transaccionou 638.300 unidades no 4.º trimestre de 2023, atingindo 2.491.600 veículos nos 12 meses do ano. Isto equivale a um decréscimo de 3% de Outubro a Dezembro, mas um incremento de 1,5% no acumulado do ano. A Smart, que vai agora a começar a entregar os novos #1 (a que se vai seguir o #3) vindos da China, vendeu 3900 unidades no trimestre, uma quebra de 39% face a 2022, para de Janeiro a Dezembro atingir 18.100 veículos EQ Fortwo e Forfour, menos 12% do que em 2022.